وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً مساء الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن"جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "بن فرحان تلقّى اتصالاً هاتفياً الأحد من بلينكن بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة، ومنها جهود إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستجدات في السودان واليمن".

ويأتي الاتصال عقب وصول بلينكن إلى إسرائيل قبل التوجه إلى مصر، وتهدف هذه الزيارة لـ"مواصلة بذل جهود دبلوماسية مكثفة" من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أمس إلى تل أبيب، في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.