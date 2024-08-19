 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي طوكيو - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي طوكيو

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 7:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 7:27 ص

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر5 درجة على مقياس ريختر المناطق في شمال شرقي العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال في الساعة 12:50 صباحا بالتوقيت المحلي (1550 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)في محافظة إيباراكي الشمالية، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يصل إلى 7 درجات في هيتاتشي، وسجل 4 درجات في منطقة تاكاهاجي القريبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في المحافظة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

كما أن الزلزال لم يؤثر بشكل كبير على محطة الطاقة النووية رقم 2 في توكاي بالمحافظة، بحسب ما أفادت الشركة المشغلة.


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