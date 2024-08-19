عوض تاج الدين: العالم ليس معرضا حتى الآن لحدوث جائحة جدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن العالم ليس معرضا حتى الآن لحدوث جائحة جدري القرود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن المرض كان ظهر في الكونغو الديمقراطية بعد رصده بين القردة هناك، ثم بدأ ينتقل للأشخاص.

وأوضح أنه منذ أكثر من عامين رُصدت زيادات في الحالات المُسجلة، لكن ما لوحظ في الفترة الحالية هو انتشار المرض في عدد من الدول الإفريقية التي تحيط بالكونغو الديمقراطية.

ولفت إلى أن الدولة تتخذ منذ عامين، أي منذ ظهور المرض، إجراءات احترازية ووقائية ومتابعة مستمرة للمسافرين والقادمين من هذه المناطق.

ونوه بأن خلال شهر أغسطس الجاري، بدأ المرض يظهر خارج قارة إفريقيا، وتحديدا في السويد وباكستان التي قيل فيها إن هذه الحالات قادمة من الشرق الأوسط.

ولفت تاج الدين، إلى أنه لا يمكن وصف المرض حاليا بأنه في وباء نظرًا لأنّ هذه المرحلة لها تعريف دقيق، لكنه شدد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض.



