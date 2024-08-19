بعض التقاليد الفريدة التي يحبها النمساويون من قطار الأبقار لاختطاف العروس

يعشق النمساويون تقاليدهم. ابتداء من مسيرات عودة الأبقار من جبال الألب إلى كسر بيض عيد الفصح. وخلُصت دراسة أجراها المعهد الدولي للتحليلات السوقية والاجتماعية إلى أن تسعة بين كل عشرة من النمساويين يعتقدون أن حماية التقاليد النمساوية وإبقائها حية أمر حيوي.

وعلاوة على ذلك، يعتقد أكثر من نصف النمساويين أنه من المهم للغاية تعليم التقاليد في رياض الأطفال والمدارس وللمهاجرين، بحسب موقع "ذا لوكال النمسا".

ومن التقاليد الشائعة في عيد الفصح في النمسا معركة بيض عيد الفصح خلال فطور العائلة صباح هذا اليوم. وفيه يتم تقديم البيض الملون المغلي بشدة حتى صارت قشرته في غاية الصلابة، إلى جانب كعكة على شكل خروف. وقبل أن يتناول من على الطاولة بيضهم، تبدأ معركة.

ويقوم كل لاعب بحمل بيضته بحيث يكون طرفها المدبب لأعلى. ويبدأ أول لاعب بضرب طرف بيضة أخرى ببيضته، بهدف كسر قشرة البيضة الأخرى.

ثم يقوم الفائز بتجربة حظه مع لاعبين آخرين. والفائز هو من تظل قشرة بيضته سليمة للنهاية.

وتقام فعالية قطار الأبقار في الخريف سنويا في مناطق الألب بالنمسا. وفي كل صيف تقاد نحو 500 ألف بقرة في النمسا إلى الجبال لترتع في المراعي في منطقة الألب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، عادة ما يكون هناك يوم معين يتم فيه إنزال كل الأبقار في شكل قطار من الألب إلى حظائرها في الوادي.

ويتم إعادة كل بقرة لمالكها بمجرد عودة الأبقار للوادي. وتطور الأمر هذه الأيام إلى فعالية على شكل مهرجان في أغلب بلدات الألب حيث تباع المنتجات الحرفية والزراعية.

ومن بين التقاليد اختطاف العروس وهو تقليد نمساوي قديم للغاية فيما يتعلق بالأعراس. ويُرى هذا التقليد على أنه ترفيهي كما أنه يحمل رمزية تعني أن العروس تغادر منزل أسرتها وتبدأ جزءا جديدا بالكامل من حياتها مع زوجها.

وفي هذه الفعالية يقتحم أصدقاء العروس والعريس حفل الزفاف لاختطاف العروس. ولفترة معينة من الوقت، يجب ألا يلاحظ أحد بالزفاف اختفاء العروس وبالتالي يتم تنظيم عمليات الاختطاف بشكل متقن.

ثم يأخذ المختطفون العروس ويذهبون بها من حانة لحانة في المنطقة المحلية، ويشترون المشروبات على طول الطريق. ثم يجب على العريس البحث عن عروسه. وحالما يجد العريس عروسه، يحتاج لدفع فدية لاستعادتها، وهذا عادة ما يشمل قيامه بشراء مجموعة من المشروبات.