انخفاض الإيرادات العامة بسلطنة عمان بنسبة 2% في الربع الثاني من 2024

انخفضت الإيرادات العامة في سلطنة عمان خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 6 مليارات و197 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و342 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، اليوم الإثنين، تراجعا في صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 15%، ليبلغ نحو 943 مليون ريال، مقارنة بمليار و115 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3%، مسجلا نحو 3 مليارات و362 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و257 مليون ريال حتى نفس الفترة من العام 2023.