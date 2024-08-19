ماسك ينفي إهداء زعيم الشيشان رمضان قديروف سيارة تسلا

نفى إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، بشدة أن يكون قد أهدى رمضان قديروف، حاكم الشيشان، شاحنة فاخرة من شركة تسلا، بعد أن نشر حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقطع فيديو لنفسه داخل السيارة مع مدفع رشاش تم تثبيته أعلى السيارة.

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: "هل أنت متخلف عقليا لدرجة أنك تعتقد أنني تبرعت بشاحنة /سايبرتراك/ لجنرال روسي؟". وجاء رده على منشور للكاتب والصحفي الأمريكي سيث أبرامسون.

وتابع ماسك: "مثال آخر على مدى كذب وسائل الإعلام التقليدية".

وزعم زعيم جمهورية الشيشان شبه المستقلة في شمال القوقاز،أنه حصل على شاحنة ماركة تسلا الفاخرة من ماسك.

وتباهى حاكم الشيشان الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بشاحنة فاخرة من شركة "تسلا" الأمريكية عبر قناته على منصة "تلجرام".

ووصف قديروف، المدعوم من الكرملين، السيارة بأنها "وحش حقيقي لا يقهر وسريع"، وذلك في منشور له على "تلجرام" تضمن أيضا مقطع فيديو.

وظهر قديروف في الفيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية جروزني. ويظهر الزعيم البالغ من العمر 47 عاما وهو يقف بجانب المدفع المركب على السيارة مرتديا أحزمة ذخيرة عبر كتفيه وعلى صدره.