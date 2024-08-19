رئيس الحركة الوطنية: تعديلات الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الإنسان

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية هو جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021 وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الإطار وعقدة لاجتماعات مستمرة حتي في اوقات العطلة البرلمانية بهدف سرعة إنجاز هذا المشروع المهم.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشروع القانون الذى انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم وضعه في عام 2014 والذي أرسي ورسخ مزيد من المعايير والقيم والأحكام التي استدعت ضرورة التدخل التشريعي في كثير من الأمور وبالأخص المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تطبيق نظام التقاضي على درجتين أمام المحاكم الجنائية.

وأشاد السيد، بمخرجات ومناقشات الاجتماع الذي انعقد في مجلس النواب السبت الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس مع رؤوساء الأحزاب الممثلة في البرلمان والذي دُعيت اليه ولم أتمكن من حضوره نظرا لسفري خارج البلاد ولكن من خلال متابعة ما أسفرت عنه المناقشات تبين حرص الدولة وكل الأطراف على تقديم عمل تشريعي متوازن يحفظ الكثير من الحقوق القضائية للمتقاضين ويحقق كثير من الأهداف المرجوة من التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة الناجزة ويسهل عمليات التقاضي ويخفف العبء على محكمة النقض ويوفر مدد من الضمانات بما يكفي للمتقاضين وبما يضمن لهم حقوقهم القانونية والتي نص عليها الدستور وبما يوفر لهم مزيدا من العدالة.

واختتم رئيس الحزب، أن ذلك كله يأتي انعكاس واضح لحرص الدولة ورغبتها في توفر مناخ حقوقي يحدث نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.