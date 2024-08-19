محكمة روسية تؤيد حكما بالسجن بحق جندي أمريكي

قالت محكمة في روسيا، الاثنين، إنها رفضت استئنافاً قدمه جندي أمريكي حُكم عليه في يونيو بالسجن لما يقرب من أربع سنوات، بعد إدانته بسرقة 113 دولارًا من صديقته وتهديدها بالقتل.

وألقت السلطات الروسية القبض على جوردون بلاك، وهو ضابط أمريكي برتبة سيرجنت، ويبلغ من العمر 34 عاماً، في الثاني من مايو في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، بعد خلاف مع صديقته ألكسندرا فاشتشوك، التي قابلها أثناء وجوده في كوريا الجنوبية.

ونفى بلاك تهمة تهديد صديقته فاشتشوك بالقتل، لكنه اعترف بتحمله بعض المسئولية عن تهمة الاستيلاء على المال بسبب ضرورة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت المحكمة في بيان على موقع للتواصل الاجتماعي، إن لجنة من القضاة في المحكمة نظرت في الاستئناف الذي قدمه بلاك، على الحكم الصادر من محكمة جزئية، لكنها خلصت إلى تأييده.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق، أن محامي الدفاع عن بلاك قال في الاستئناف إن الحكم الأصلي يخالف القانون وليس عادلاً وطالب بإعادة المحاكمة.

وبلاك من بين عدد من الأمريكيين المحتجزين في روسيا بسبب اتهامات مختلفة.