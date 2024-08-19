يديعوت أحرونوت: النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن النظام السياسي في إسرائيل في حالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة التبادل.
وأوضح الصحيفة أن تقديرات الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها سيؤدي لتحولات كبيرة بالنظام السياسي، تشمل حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق هدنة وإعادة (الأسرى) من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول، كما أكد المسئول أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية اتمام هذه الصفقة.