استكشف التاريخ والمطبخ في إقليم شانشي الصيني بدون تأشيرة لـ144 ساعة

انضمت مدينة شيآن، عاصمة إقليم شانشي التاريخي الصيني، لقائمة متنامية من المدن الصينية التي تعرض سياسة البقاء فيها بدون تأشيرة لمدة 144 ساعة، وهي متوفرة الآن في 36 من مواقع الدخول الأخرى عبر البلاد.

وبموجب هذه السياسة، يمكن للمواطنين من 54 دولة، تشمل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، زيارة شانشي بدون تأشيرة لمدة 144 ساعة (ستة أيام)، بحسب شبكة ترافل أند تور وورلد.

وخلال الإقامة بدون تأشيرة، يمكن للزوار المؤهلين القيام بمجموعة قصيرة المدى من الأنشطة مثل السياحة ولقاءات العمل وزيارة الأسر والتبادل الثقافي، في نطاق المنطقة المحددة.

وتقدم شانشي، وهي منطقة غارقة في التاريخ والثقافة، مجموعة واسعة من الخبراء لهؤلاء الذين يبحثون عن استكشاف تراثها الثري. وتشتهر العاصمة شيآن، على وجه الخصوص بصلتها الوثيقة بأمبراطورية أسرة تانج وهي فترة معروفة بإنجازاتها الثقافية والفنية.

ولدى الزوار فرصة للغوص في هذا التاريخ الممتع من خلال مقاطعات مقامة على طراز ذلك العصر وخبرات سياحية متطورة تستفيد من الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وتعد مواقع مميزة مثل مجمع جراند تانج، وتانج باراديس ومتحف شانشي التاريخي، دليلا على الأهمية التاريخية للمنطقة، التي تعرض خبرات اندماجية تعيد خلق سحر الماضي.

وإلى جانب سحرها التاريخي، تعد شانشي مركزا لمحبي الطعام، سيما من لديهم شغف بالكربوهيدرات. ويُعرف الإقليم بأطباق الشعيرية (النودل) الأسطورية وفيها يجب تجربة شعيرية "بيانج بيانج" و"هيل".

وتقدم تلك الأطباق المعروفة بنكهاتها الطيبة والقوية، مذاقا حقيقيا لتقليد المطبخ المحلي. وعلاوة على ذلك، تدعو حلوى "جينج جاو"، المُعدة من أرز جلوتيني ومعجون فاصوليا حمراء، الزوار للانغماس في وصفة عزيزة إلى القلب وتناقلتها الأجيال.