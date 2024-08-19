الأمن الغذائي والطاقة محور قمة صوت الجنوب العالمي الثالثة برعاية الهند

استضافت الهند قمة صوت الجنوب العالمي الثالثة والتي عقدت بصيغة افتراضية.

وتمثل هذه المبادرة امتدادا لرؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تهدف إلى جمع بلدان الجنوب العالمي لمشاركة وجهات نظرها وأولوياتها من خلال منصة مشتركة فيما يتعلق بمجموعة كاملة من القضايا.

كانت الهند استضافت قمة صوت الجنوب العالمي الأولى (VOGSS) يومي 12-13 يناير 2023، كما استضافت قمة صوت الجنوب العالمي الثانية يوم 17 نوفمبر 2023، وتم عقد كلا القمتين بصيغة افتراضية.

وشهدت الدورتان السابقتان من القمة مشاركة أكثر من 100 دولة من دول الجنوب العالمي.

وقد انعكست المدخلات والملاحظات التي وردت من زعماء البلدان النامية في هاتين القمتين بشكل مناسب في جدول أعمال ومناقشات قمة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة الهند العام الماضي، بما في ذلك إعلان زعماء مجموعة العشرين الصادر في نيودلهي.

وكان موضوع الدورة الثالثة من قمة صوت الجنوب العالمي هو "تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام"، ومثلت الدورة الثالثة منصة لتوسيع رقعة المناقشات حول مجموعة من التحديات المعقدة التي لا تزال تؤثر في العالم، مثل الصراعات وأزمات الأمن الغذائي والطاقة وتغير المناخ - وكلها تحديات تؤثر بشكل مختلف على البلدان النامية بشكل خطير.

وعقدت الدورة الثالثة من قمة صوت الجنوب العالمي عشر جلسات وزارية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي عقدت على مستوى رئيس الدولة / الحكومة والتي استضافها مودي.

كما حضرت مصر جلسات وزارية، وهي جلسة التجارة / وزراء التجارة حول "التجارة من أجل التنمية - وجهات نظر من الجنوب العالمي" وجلسة وزراء الخارجية حول "الجنوب العالمي والحوكمة العالمية".

وخلال الجلسة الثانية لوزراء الخارجية حول "الجنوب العالمي والحوكمة العالمية"، مصر، السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وناقش الوزراء مجموعة من القضايا بما في ذلك الحاجة الملحة لمراجعة التعددية، وتحسين وصول دول الجنوب إلى التمويل والتكنولوجيا، ووضع مبادرات جماعية لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.

وحضر وائل عبد الرحيم، الوزير المفوض، ورئيس إدارة آسيا في الخدمات التجارية المصرية، جلسة حول "التجارة من أجل التنمية - وجهات نظر من جنوب العالم". وتناول النقاش تكامل سلسلة التوريد والأمن الغذائي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي يواجهها نظام التجارة الدولي.