ممدوح عباس: لست مفوضا عن الإدارة لتجديد عقود لاعبي الزمالك

نفى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وجود أي صلة له بالتعاقدات أو ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وانتشرت الفترة الأخيرة أنباء عن مفاوضات من ممدوح عباس لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، في ظل العروض العربية للتعاقد معه.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أنا لست مفوضًا نيابة عن إدارة نادي الزمالك في تعاقداته أو تجديدها، أو الإعارة أو الشراء أو البيع، كل ذلك مسئولية مجلس تم انتخابه يوم 21 أكتوبر 2023 وشكرًا».

الزمالك يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الإثنين، على ملعب حلمي زامورا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في مسابقة كأس مصر، تحت قيادة أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، بعدما سافر جوزيه جوميز، المدير الفني، لقضاء إجازته في بلاده.