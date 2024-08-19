الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم تورط روسيا في حريق محطة زابوروجيه النووية

نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزاعم حول تورط روسيا في حريق برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مؤكدة أن خبراء الوكالة الذين زاروا الموقع فضحوا هذا الزيف رسميا.



وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف: "تواصل المصادر المعادية لروسيا الادعاء بأن الحريق في برج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية تسبب به الجانب الروسي"، زاعمين أنه كان "يحرق إطارات السيارات هناك".



وأضاف: "مثل هذه التصريحات مثيرة للسخرية، خاصة وأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين زاروا الموقع على الفور فضحوا هذا الزيف رسميا".

وقد احترق برج التبريد في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في 11 أغسطس.

يذكر أن أبراج التبريد هي أجهزة تستخدم من أجل التخلص من الحرارة الناتجة عن العمليات الصناعية إلى الغلاف الجوي بواسطة كميات كبيرة من المياه. وهي تستخدم في مصافي النفط والمصانع الكيميائية ومحطات الطاقة وتوليد الكهرباء.

ويشار إلى أن قوات نظام كييف تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية، دوريا بشكل مقصود ومتعمد، باستخدام الطائرات المسيرة وقذائف المدفعية.