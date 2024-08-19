توقع نمو اقتصاد ماليزيا بأكثر من 5% خلال العام الحالي

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رفعت مؤسسات مالية عديدة توقعاتها لنمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الحالي بعد تعافيه خلال النصف الأول من العام، حيث تجاوزت توقعات بعض المؤسسات التوقعات الحكومية.

وانضمت بنوك سي.آي.إم.بي بنك وماليان بنكنج ويونايتد أوفرسيز إلى سيتي جروب في توقع نمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الحالي بأكثر من 5% بعد أن أظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة الماضي، تعافي اقتصاد ماليزيا للربع الثاني على التوالي.

في الوقت نفسه رفعت بنوك مثل هونج ليونج بنك وأوفر سيز تشاينيز بنكنج كورب توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد ماليزيا إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك المركزي الماليزي يتوقع نمو الاقتصاد بالحد الأقصى من نطاق توقعاته ويتراوح بين 4 و5% خلال العام الحالي.

وقال ليم يي بنج وميشيل شيا المحللان في سي.آي.إم.بي في مذكرة للعملاء إن معدل النمو الاقتصادي سيظل أكثر من 5% خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافا أن تعافي الصادرات والسياحة وزيادة الاستثمار المحلي إلى جانب ارتفاع الدخل القابل للإنفاق، كلها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني.