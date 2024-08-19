لبنان يشكو إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب خرق جدار الصوت

تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين، إن لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضافت أن إسرائيل نخرق عددًا من أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع مثل الأطفال.

واعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إتباع إستراتيجية اختراق طائراته الحربية لحاجز الصوت عند تحليقها على ارتفاعات مختلفة في الأجواء اللبنانية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار المواجهات مع حزب الله في إطار جبهة المواجهات المتصاعدة على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق أن نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر في جيش الاحتلال، القول إن التكتيك الجديد الذي أضافه سلاح الجو ضمن هجماته في لبنان، يهدف إلى الحفاظ على القدرات العملياتية والتفوق الجوي في سماء لبنان، بالإضافة إلى خلق حالة من الردع عبر بث حالة من الهلع في أوساط اللبنانيين.