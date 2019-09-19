بنك لبناني يعلن التصفية الذاتية بعد تعرضه لعقوبات أمريكية لدعمه حزب الله



أعلن بنك لبناني عن اتخاذ قرار بالتصفية الذاتية، وذلك بعد أقل من شهر واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه والشركات التابعة له في لبنان، وذلك لاتهامه بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله.

وذكر (جمّال ترست بنك) - في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – أن مجلس الإدارة اتخذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان (البنك المركزي).

وأشار البنك، إلى أن القرار يأتي على ضوء قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 29 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من سلامة الوضع المالي للبنك استنادا إلى تقارير مفوضي المراقبة وامتثاله التام للقواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية.

من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، موافقة البنك المركزي على طلب جمّال ترست بنك، بالتصفية الذاتية، وذلك وفقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أن قيمة الموجودات (الأصول) الثابتة والحقوق العائدة للبنك بالإضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، كافية من حيث المبدأ لتسديد كامل ودائع والتزامات البنك، مؤكدا أنه سيتم تأمين أموال كافة المودعين بتاريخ استحقاقها.

وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية في غضون الأشهر القليلة الماضية ـ عبر وزارة الخزانة ـ من وتيرة العقوبات المالية التي تفرضها على عناصر قيادية وكوادر داخل حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية ورجال أعمال مقربين وتابعين للحزب ويساهمون في دعم أنشطته ماليا واقتصاديا.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية على أن العقوبات تستهدف منع حزب الله من الانخراط في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية، وقطع سبل التمويل المالي عنه بوصفه منظمة إرهابية تابعة لإيران، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة برمتها.