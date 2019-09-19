وزير الخارجية الإيراني: أي ضربة لإيران ستعني «حربا شاملة»

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حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أن أي ضربة عسكرية سعودية أو أمريكية لإيران ستعني اندلاع "حرب شاملة".

وتصاعدت حدة التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية.

وتتهم كل من واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وكان وزرير الخارجية الأمريكية وصف أمس الهجمات بأنها "عمل من أعمال الحرب".

وقال ظريف لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم :"إنني أدلي بتصريح شديد الجدية بشأن الدفاع عن بلادنا ... أعتقد أن أي مواجهة عسكرية استنادا إلى خداع هي أمر فظيع ... لكننا لن نتوانى في الدفاع عن أراضينا".