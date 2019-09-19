النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته بشأن إعادة هيكلة النيابة العامة

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أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، أولى قراراته في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها.

وتضمنت القرارات إنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان والتبين و15 مايو الجزئية، وضم نيابتي البساتين ودار السلام عقب فصلهما عن نيابة جنوب القاهرة الكلية، وضم نيابتي مدينة نصر أول وثان إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.

كما قرر النائب العام ضم نيابة مركز إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، وضم نيابتي العمرانية والعياط إلى نيابة جنوب الجيزة، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية وضمها إلى نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقرر النائب العام إنشاء نيابة المنتزه الكلية، على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه، وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق الإسكندرية وضمها لنيابة المنتزه الكلية، وضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية.

كما تضمنت القرارات إنشاء نيابة الدخيلة الكلية على أن تتبعها نيابة الدخيلة وقسم أول وثان العامرية وفصل نيابة برج العرب عن نيابة غرب الإسكندرية، وضمها لنيابة الدخيلة.

وشملت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات.

وقرر النائب العام أيضا نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

وتسلم المستشار حمادة الصاوي مهام منصبه صباح اليوم، خلفا للمستشار نبيل صادق.