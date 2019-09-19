 السعودية تكشف طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تكشف طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 9:48 ص | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 9:49 ص

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، طبيعة الأسلحة التي استهدفت منشآت أرامكو السبت الماضي شرق المملكة، مشيرا الى تحقيق لتحديد مكان إطلاق تلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز التي اطلقت على المنشات النفطية".

وقال العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس الأربعاء، إن "هذه الصواريخ التي تم توجيهها لبقيق (شرق) وسقطت قبل أن تصيب هدفها هي 3 واستعدنا 2 منها.خبراؤنا يعملون الآن على نزع القوة الانفجارية".

وتابع: "هناك 7 طائرات مسيرة مشابهة لتلك التي تم استخدامها في الهجوم على عفيف والدوادمي في مايو الماضي هي ذات المكونات ذات العناصر وذات القدرة النوعية لنظام التموضع العالمي والبيانات التي تمت برمجتها في داخل هذه الطائرة"، مردفا: "نحن الآن مستمرون في تحقيقاتنا لتحديد مكان إطلاق تلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بالضبط".

وأضاف: "هذه من تلك الصواريخ التي لم تصب بقيق وسقطت قبل هدفها، ونحن نعمل حالياً على مشاركة المعلومات التي نمتلكها من الشرائح الإلكترونية مع خبراء الأمم المتحدة وسنشاركها مع حلفائنا".

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدرها الإيراني.

وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية.

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