 وكيل «تعليم جنوب سيناء» يتفقد سير العملية التعليمية بطور سيناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل «تعليم جنوب سيناء» يتفقد سير العملية التعليمية بطور سيناء


نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 12:34 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 12:34 م

واصل محمد عقل، وكيل وزرة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، بإدارة طور سيناء التعليمية، حيث تفقد مدرسة بدر الابتدائية.

وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة قاعات رياض الأطفال بالمدرسة ثم فصول الصف الأول والثاني الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة على معلمات رياض الأطفال باصطحاب دليل المعلم داخل القاعات، واتباع الخطوات الإرشادية التي توجد به لتحقيق النتائج المرجوة، مع الحرص على تطبيق الأنشطة مع التلاميذ حتى يكتسبوا مهاراتهم الحياتية بأنفسهم، مع ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مدير المدرسة للأنشطة التعليمية التي يجرى تنفيذها داخل الفصول.

وقال إن منظومة التعليم الجديدة تعني بالمخرجات التعليمية ومدى اكتساب التلاميذ لها، ولذلك قامت مديرية التعليم بتوفير جميع الخامات الخاصة بتنفيذ الأنشطة للمدارس لإعطاء فرصة كبيرة للتلاميذ للاستمتاع وممارسة الأنشطة التعليمية.

وأوضح أن توزيع الخامات يجرى وفقا للاحتياجات الخاصة بكل مدرسة، وبناء على طلب مسبق من قبل مدير المدرسة، والذي يقوم بتسليم هذه الخامات للمعلمين وفق طلب مسبق منهم.

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