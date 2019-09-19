القيادة المركزية الأمريكية: تهديدات الملاحة بالخليج مشكلة تتطلب حلا دوليا

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أكد الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في الخليج تمثل مشكلة كبيرة تتطلب حلا دوليا.

وقال ماكينزي - في تغريدة على حساب البعثة الأمريكية إلى السعودية على "تويتر"، أوردتها قناة "العربية"، "أثمّن قرار جلالة الملك سلمان بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري الدولي وفي القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية"، مرحبا بالتزام المملكة بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وأضاف "يسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كجزء من هذا الحل".

وأعلنت السعودية والإمارات، في وقت سابق، انضمامهما للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.