الصين تؤكد معارضتها لتدخل الولايات المتحدة في شؤون هونج كونج

أكدت الصين معارضتها الشديدة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على تواصل مسؤولين أمريكيين- مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي- مع نشطاء من منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين.

وحث شوانغ الولايات المتحدة بشدة على الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية واحترام سيادة الصين، قائلًا إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف فورًا عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل من الأشكال، ووقف مشروعات القوانين المتعلقة بهونج كونج، لحماية ازدهار واستقرار المنطقة الإدارية الخاصة.