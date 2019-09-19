تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا هامشيا، لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع مع استمرار حركة الترقب للأوضاع الإقليمية ،وعودة الترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ، بعد قيام العديد من البنوك المركزية في العالم بخفض أسعار الفائدة الأيام الماضية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى 738 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت2 ر 1مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 02ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 07ر 14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 23ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى57ر539 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي انخفض بنحو04ر0 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 86ر1439 نقطة.