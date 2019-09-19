مؤتمر عن دور الجمعيات الأهلية في مواجهة القضية السكانية بمطروح

عقد بمركز الإعلام بمحافظة مطروح، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووكلاء الوزارات مدير عموم المديريات وممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية بمطروح، مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان "دورالجمعيات الأهلية في مواجهة القضية السكانية".

وأشار أبو غنيمة السكرتير العام، إلى أهمية تضافر كافة الجهود مع التوعية بخطورة القضية السكانية وما يترتب عليها، مشيدا بأهمية دور المرأة بمطروح، والحرص على المشاركة الفاعلة خلال المؤتمر، للوقوف على أبعاد المشكلة وعوامل مواجهتها، خاصة مع ما أشارت إليه المؤشرات في زيادة نسبة المواليد بمطروح مع زيادة الجذب السكاني للمحافظة.