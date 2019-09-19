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رئيس الوزراء الباكستاني يبحث في السعودية الوضع في كشمير

عمران خان
عمران خان
الرياض - د ب أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 5:38 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 5:38 م

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى جدة في زيارة الى السعودية يلتقي خلالها مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمناقشة عدة أمور تأتي في مقدمتها الوضع في كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير خالد الفيصل مستشار الملك أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وسفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي، كانوا في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة غرب السعودية .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية التي تستمر لمدة يومين، قبيل زيارته لنيويورك لحضور الجلسة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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