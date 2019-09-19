 إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الدخيلة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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إحباط تهريب 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الدخيلة في الإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:52 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:52 م

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الدخيلة في الإسكندرية.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحري باسم موظف في سفارة إحدى الدول العربية بالبلاد، ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به، وأنها تحوي كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور استيرادها.

وبتقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية، أسفرت أعمالها عن ضبط (4 ملايين عبوة من الألعاب النارية والشماريخ - كميات كبيرة من أدوية انقاص الوزن - أقلام ليزر - رادع شخصي - علب هواتف محمولة فارغة)، وبلغ وزن الحاوية 16 طنا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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