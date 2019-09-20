رئيس جامعة بني سويف: العام الدراسي الجديد يحمل شعار عام الانضباط

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش في اجتماعه الشهري اليوم ناقش عددا من الموضوعات المختصة ببدء العام الدراسي.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية، أن شعار العام الدراسي الجديد هو عام الانضباط على كافة المستويات سواء على مستوى بدء الدراسة والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، والانضباط في تحصيل المصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسي، والعملية التعليمية.

ولفت إلى أن المجلس وجه بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي بوسائل الاتصال الحديثة.

وأكد أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لدورها المهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب ولدورها في توعية الشباب الجامعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة.

ولفت إلى استعداد الجامعة بتعظيم دور مراكز تعليم اللغات والقياس والتقويم، لمساعدة الطلاب على الالتحاق ومواكبة متطلبات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وتيسير الإجراءات المقدمة للطلاب الوافدين وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع السويفي وتنمية البيئة.