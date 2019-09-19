الحصون والقلاع في سيناء أحدث إصدارات الهيئة المصرية للكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان (سيناء .. حصونها وقلاعها.. الفراغ الاستراتيجي في عصر صلاح الدين الأيوبي) للدكتور سامي صالح عبد المالك البياضي، الباحث المتخصص في تاريخ وآثار وتراث سيناء ومدير عام شئون مناطق آثار شمال سيناء بوزارة الآثار.

وقال البياضي، في تصريح اليوم الخميس، إن الحصون والقلاع في سيناء ارتبطت بالصحراء كبيئة جغرافية لها ، وأن سيناء تتميز بموقعها كبوابة مصر الشرقية، وأخطر مدخل لمصر على الإطلاق، وهمزة وصل الشرق بالغرب، موضحا أن بسبب موقعها الفريد وجب تحصينها بالعديد من الحصون والقلاع التي ترجع لعصور تاريخية متعاقبة منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

والكتاب يسلط الضوء على الحصون والقلاع التي شيدت في عصر صلاح الدين الأيوبي، مستعرضا تاريخ تلك التحصينات وآثارها الباقية خلال تلك المدة، خاصة حصن الفرما أقدم أثر عباسي معماري حربي إسلامي باق في مصر، وحصن راية، وحصن دير الوادي بالطور إلى جانب دراسة طريق صلاح الدين الأيوبي الحربي المعروف بطريق صدر وأيلة، وعلاقته بقلاعه المشيدة عليه لحمايته.