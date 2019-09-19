تحدث السنغالي إدريسا جانا جايي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، عقب الأداء الكبير الذي ظهر به خلال مباراة فريقه وريال مدريد، والفوز الذي حققه فريقه على النادي الملكي، قائلًا: «لدي إحساس جيد جدًا، لأن كل شيء سار بشكل ممتاز بالنسبة لنا، فزنا بنتيجة 3-0، وكان يمكن أن نضيف أهدافًا أخرى».

وحقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا عريضًا على نادي ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، أمس الأربعاء، في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء» معقل النادي الباريسي.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «الأهم بالتأكيد هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، عملنا كمجموعة ودافعنا في اللحظات الصعبة، وكنا أقوياء لتسجيل الأهداف، ولعبنا الهجمات المرتدة، قمنا بكل شيء لتحقيق الفوز، وكان من المهم أن نبدأ المنافسة بشكل جيد».

وتابع عن تعليمات الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي الفرنسي: «نفذنا تعليمات المدرب بحذافيرها، وهو ما أتى بثماره، ووسط المنافس كان ضعيفًا، وعملنا بشكل جماعي وكنا متقاربين، ونفذنا كل ما قاله لنا المدرب، مما ساعدنا عن الفوز بالمباراة».

وقال السنغالي الدولي في ختام حديثه عن تحقيق حلمه باللعب في دوري أبطال أوروبا: «في إنجلترا لم أكن محظوظًا للعب في دوري الأبطال، والآن أنا سعيد للغاية للعب في هذه البطولة».