 تدمير طائرة مسيرة قرب العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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تدمير طائرة مسيرة قرب العاصمة السورية دمشق

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 11:10 م

قال التلفزيون السوري الرسمي إن طائرة مسيرة تم تدميرها فوق بلدة عقربا جنوب شرق العاصمة دمسق مساء الْيَوْم الخميس.

وقال سكان في حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):إنهم سمعوا صوت انفجار قويا جنوب شرق العاصمة دمشق.

كانت طائرات إسرائيلية قصفت مواقع قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا في 25 من شهر أغسطس الماضي".

وقال مصدر عسكري سوري في ذلك الوقت، إن وسائط الدفاع الجوي رصدت أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة، وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

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