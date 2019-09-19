تقدم ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، بدعوى قضائية ضد أشرف زكي، بصفته أمين صندوق نادي الزمالك الجديد، يطالبه فيها بضرورة التزام النادي بالأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحه والقاضي منطوقها بإلزام الزمالك بأن يؤدى له قيمة القروض الحسنة المبرمة بينه وبين النادي، فضلًا عن الفوائد القانونية عن تلك المبالغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف القضائية، والسابق إعلان النادي بها جميعًا والمسجلة بدفاتر النادي المالية.

ويتضح من موضوع الدعوى القضائية، أن ممدوح عباس، قد تقدم لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للنادي لدى الغير وذلك من خلال الحجز على أرصدة نادي الزمالك لدى البنوك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة للحجز، لافتًا إلى أن جميع البنوك المحجوز لديها أفادت بأن أرصدة نادي الزمالك بالحسابات لديها لا تكفي لسداد المبالغ المقضي بها بموجب ذلك الحكم، كما أنه لا يوجد أرصده يمكن الحجز عليها.

وطالب ممدوح عباس في دعوته القضائية، أمين صندوق نادي الزمالك أشرف ذكي بعدم الاستمرار في مخالفة القانون ولائحة الأندية الرياضية ولائحة نادي الزمالك، المتمثلة في عدم إيداع أموال ومتحصلات النادي بأرصدة النادي لدى البنك المفتوح لديه حساب النادي، وتعمد إيداعها في خزينة النادي بالمخالفة لأحكام القانون سالفة البيان، لاسيما وأن أموال النادي هي أموال عامة، وهو ما يخرج هذه الأموال عن إطار الرقابة التي وضعها القانون عليها للأجهزة الرقابية بالدولة، ما يؤدى إلى العبث بتلك الأموال وإهدارها وتعريضها للخطر، واستخدام طرق احتيالية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح وهو ما يمثل مخالفات قانونية تضع أشرف ذكي تحت المسئولية القانونية.

وكان أشرف ذكي قد فاز في الانتخابات الأخيرة بنادي الزمالك في منصب أمين الصندوق.