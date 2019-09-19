رئيس الوزراء الكندي يعتذر عن تنكره في صورة رجل أسود قبل 18 عاما

وقال المرشح الليبرالي في لقاء مع صحفيين على هامش حملته الانتخابية: "إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حينذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصرية وأعبر عن أسفي الشديد لذلك".

ونشرت مجلة "تايم" الأمريكية، في وقت سابق، صورة بالأسود والأبيض لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية. ويظهر ترودو في الصورة في سن الـ29، مبتسما ومحاطا بـ4 نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم.

ويعتبر هذا النوع من تلوين الوجه عنصريا. وأخذت الصورة من ألبوم لحفلة نهاية العام في مدرسة "فانكوفر" الخاصة التي كان ترودو يعمل بالتدريس فيها. وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".

وقال ترودو، 47 عاما: "كنت متنكرا بزي علاء الدين ووضعت مساحيق وما كان يجب أن أفعل ذلك"، مكررا مرات عدة أنه خطأ ارتكبه في شبابه ومعبرا عن اعتذاراته.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الصورة ستؤدي إلى تغيير في حملته الانتخابية، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تعادل حزبه الليبرالي مع المحافظين، قال ترودو إنه "يطلب الصفح من الكنديين"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ترودو: "شعرت بخيبة أمل من نفسي وأنا غاضب لأنني فعلت ذلك. أقدم اعتذاراتي"، مؤكدا: "عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب".

وانتهز أبرز خصوم ترودو للانتخابات التي ستجري في 21 أكتوبر المقبل هذه الفرصة للتشكيك في حقيقة شخصية رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي يبدي انفتاحا وتسامحا.

وقال جاجميت سينج الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي، إن "هذا أمر مثير للقلق ومهين". وأضاف سينج وهو من السيخ ويضع عمامة عادة أن "التنكر بشكل أسود يعني السخرية من شخص لما هو عليه".

وكان ترودو بدأ حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي. لكن المهمة ليست سهلة جدا امامه بعد تراجع شعبيته منذ عام ونصف العام على خلفية فضيحة سياسية هزت حزبه تتمثل في ممارسة تدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية عملاقة متورطة في قضية فساد.