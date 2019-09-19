سفير العراق لدى موسكو: لا نتفاوض مع روسيا لشراء منظومات «إس-400»

نفى السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري أن تكون بلاده تتفاوض مع روسيا على شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400".

وقال العذاري، خلال جلسات اجتماع نادي فالداي للحوارات في روسيا، اليوم الخميس: "نحن لا نجري مثل هذه المفاوضات مع الحكومة الروسية، ولا يوجد أي تلميح إلى ذلك".

وأشار العذاري إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- في إطار زيارته القادمة إلى العراق- سيلتقي مع الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس رغبة البلدين في توسيع وتطوير العلاقات، ومناقشة جميع القضايا المهمة في المنطقة.

كان رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشئون الدفاع والأمن فيكتور بونداريف قد أعلن في وقت سابق أن عددًا من الدول العربية تُعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400".

وقال سفير روسيا لدى العراق مكسيم ماكسيموف إن هناك طلبات جديدة لشراء الأسلحة الروسية ستأتي من السلطات العراقية، مشيرًا إلى أن من بين هذه الطلبات المحتملة شراء منظومات "إس-400".

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى العراق خلال يومي 7 و8 أكتوبر المقبل، حيث سيجتمع مع قيادة البلاد وإقليم كردستان العراق في بغداد وأربيل.