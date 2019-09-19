إذاعة تونسية: وفاة زين العابدين بن علي في السعودية

نقلت إذاعة موزاييك التونسية ووسائل إعلام أخرى نبأ وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، عن عمر يناهز 83 عاما.

وخلعت الثورة التونسية 2011 بن علي عن الحكم.

وسنوافيكم بالتفاصيل.....