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إذاعة تونسية: وفاة زين العابدين بن علي في السعودية

زين العابدين بن على
زين العابدين بن على

نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 4:30 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 4:30 م

نقلت إذاعة موزاييك التونسية ووسائل إعلام أخرى نبأ وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، عن عمر يناهز 83 عاما.
وخلعت الثورة التونسية 2011 بن علي عن الحكم.
وسنوافيكم بالتفاصيل.....

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