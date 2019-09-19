«النقل»: ننفذ خطة لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد القومي

قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل الذي يتم إعداده حاليًا، ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي، وتعظيم الميزة التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأضاف الوزير -خلال لقائه وفد البنك الدولي، اليوم؛ لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل البحري- أن وزارة النقل أعلنت منذ يوليو الماضي عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

ولفت إلى أن هذه الحوافز الجديدة تضمنت تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ وأن هذه الحزمة الجديدة تهدف إلى القضاء على أي شكل من أشكال الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.

من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بالتطور الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية، مؤكدًا التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاعات النقل المختلفة كالنقل البحري والسكك الحديدية، الذي يتمثل في التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع (وصلة المناشي - 6 أكتوبر)؛ نظرا لتكامل المشروعين.