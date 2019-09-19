«النفط الليبية» تدين محاولات تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، معربة عن رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا والتي يتم تداولها، زاعمه بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية.

ورفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، في بيان صحفي اليوم الخميس، قيام ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة مواز لشركة البريقة، معتبره هو والعدم سواء.

وشدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: "ترفض المؤسسة الوطنية للنفط أي محاولات لتقسيم قطاع النفط الليبي وتسيس قطاع النفط خدمة لمصالح ضيقة وأجندات خارجية"، لافتا إلى أنّ "إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسدّ احتياجات المواطنين".

وأضاف أن "الدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة هو إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني، ولنكن واضحين، إذا ما فقدت المؤسسة الوطنية للنفط حقها الحصري في تصدير النفط، فإن مستقبل وحدة ليبيا سيكون في خطر كبير".

وتابع أنه "لمن المخزي أن يقدم الأشخاص والجهات ممن يقفون وراء محاولات تقسيم البلاد طموحاتهم الشخصية أمام وحدة البلاد وسلامتها"، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالنظر في جميع التدابير القانونية والدبلوماسية.

وحذر صنع الله الشركات العاملة في سوق النفط من أن أي محاولة للعبث وابرام عقود أو الشروع فيها مع الجسم الوهمي هو مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، لافتا إلى أن المؤسسة ستلجأ إلى كافّة السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان وحدة ليبيا.

وأعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن رفضه لجميع المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام بشأن إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، والإيحاء بانحياز المؤسسة إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا.

ولفت المجلس إلى أن إمدادات وقود الطيران إلى المناطق الوسطى والشرقية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 كانت أعلى بنسبة 21% مقارنة بعام 2018، وأعلى بنسبة 52% في الفترة الممتدة بين إبريل وأغسطس الماضيين .

وعزا المجلس الانخفاض في تزويد وقود الطيران في شهر أغسطس الماضي إلى توفر المخزون في مستودعات المنطقة لفترة كافية ولعدم وجود فراغات بها.

ووفق البيان، فإن الشخص الذي قامت ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيينه على رأس المجلس الموازي لشركة البريقة لتسويق النفط هو عضو سابق في مجلس إدارة الشركة، وقد ارتكب مخالفات إدارية ومالية كانت محل تحقيق داخلي في المؤسسة الوطنية للنفط، وتم تشكيل لجنة تحقيق معه في يوم 25 مارس الماضي، لافتا إلى أن الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط قامت بإيقافه عن العمل، وإحالته إلى المحامي العام للتحقيق معه جنائيا في التهم الموجهة إليه.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط أعلنت أمس انفصالها عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وقال الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط عادل بن دردف، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) "إن الشركة قررت اليوم رفع الظلم الواقع عليها من المؤسسة الوطنية للنفط في غرب ليبيا، وبهذا الصدد أعلنت الشركة اليوم عن إقالة مجلس الإدارة المكلف من العاصمة طرابلس، وتعيين لجنة جديدة ستبدأ بمباشرة عملها من الآن بعيدا عن تسلط الموسسة الوطنية للنفط".