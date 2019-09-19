مدرب المنتخب السابق: لا يسعنا الآن إلا دعم حسام البدري

ساند محمود فايز المدرب المساعد في جهاز المنتخب الوطني الأسبق، حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

وكتب فايز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:"تعددت الاختيارات بين العديد من المدربين الاكفاء ولهم منا كل الاحترام و الاعتزاز ولكن لا يسعنا الآن إلا الدعم والمساندة لحسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ونتمني له كل التوفيق والنجاح".

وأضاف مساعد المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بمنتخب أوزبكستان:"تتغير الأسماء بين اجنبي ومصري ولكن تظل بلدنا مصر هي الأهم وفوق الكل".

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد استقرت على اختيار حسام البدري لمهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مع تكليفه بتشكيل جهازه المعاون، ثم عرضه على مجلس إدارة الجبلاية لاعتماده رسميًا.