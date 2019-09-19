مقتل 13 على الأقل جراء انفجار شاحنة مفخخة جنوب شرقي أفغانستان

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صرحت مسؤولة أفغانية اليوم الخميس بأن 13 شخصا لقوا حتفهم من جراء تفجير بشاحنة مفخخة نفذته حركة طالبان بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية ومستشفى بولاية زابل جنوب شرقي البلاد.

وقالت فوزية كاكار عضو مجلس الإقليم إن ما لا يقل عن 93 آخرين، معظمهم من المدنيين، أصيبوا في التفجير الذي وقع بمدينة قلات.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير. وكتب المتحدث باسم الحركة قارئ يوسف أحمدي على موقع تويتر أن العشرات من عملاء الاستخبارات لقوا حتفهم.

إلا أن عطا جان حق بيان، رئيس مجلس الولاية، نفى صحة ما زعمته الحركة، وقال إن الحادث أسفر عن مقتل 20 شخصا، وأن عنصري أمن كانا يحرسان المستشفى هما فقط ضحايا القوات الأمنية.

وأسفر الانفجار كذلك عن تضرر عدد من المباني والمنازل بشدة.

وتحتفظ حركة طالبان بوجود مكثف في العديد من مناطق الإقليم منذ سنوات.

وكثفت الحركة هجماتها المركبة في العديد من المدن الأفغانية، بما في ذلك العاصمة كابول، منذ إلغاء الولايات المتحدة مؤخرا محادثاتها معها.