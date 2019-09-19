مدبولي يصل بورسعيد لرئاسة الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد؛ لرئاسة الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين، والذي سيعقد بديوان عام المحافظة.
واستقبل رئيس الوزراء، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.