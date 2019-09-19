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مدبولي يصل بورسعيد لرئاسة الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين

مدبولي يصل بورسعيد
مدبولي يصل بورسعيد
محسن عشري
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 12:25 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 12:25 م

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد؛ لرئاسة الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين، والذي سيعقد بديوان عام المحافظة.

واستقبل رئيس الوزراء، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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