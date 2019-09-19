 نيجيريا تستهدف إنتاج 750 ألف طن من السكر بحلول عام 2023 - بوابة الشروق
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نيجيريا تستهدف إنتاج 750 ألف طن من السكر بحلول عام 2023

أبوجا - د ب أ:
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:00 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:00 م

تخطط نيجيريا لإنتاج 750 ألف طن من السكر الخام بحلول عام 2023؛ سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفقا لصحيفة "ThisDay" النيجيرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الصحيفة التي تتخذ من لاجوس مقرا لها أن خطط الاستثمار للمساعدة في رفع الإنتاج تمضي على ما يرام، وهذا سيساعد الدولة على تحقيق الهدف، حسبما قال كولاولي حزقيا، مدير السياسة والتخطيط والبحث والإحصاء في المجلس الوطني لتنمية إنتاج السكر.

وفي حالة تحقيق الهدف، فإن هذا يعني أن إنتاج الدولة الواقعة غربي القارة الإفريقية من السكر سيرتفع إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وهو 75 ألف طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

يشار إلى أن هدف 2023 هو جزء من هدف مدته 10 أعوام لإنتاج 1.8 مليون طن من السكر في نيجيريا، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن حزقيا.


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