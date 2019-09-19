تحل اليوم (19 سبتمبر) الذكرى الأولى لرحيل الفنان القدير جميل راتب الذي وصفه الكاتب محمود عبدالشكور في كتابه "وجوه لا تنسى" بأنه "الجينتل مان" المظلوم من المخرجين الذين عمل معهم في مصر.

وتستعرض "الشروق" مسيرة "راتب" الفنية مع أبرز المخرجين المصريين.

1- عبدالعزيز زكي

كان عبدالعزيز زكي أول مخرج مصري عمل معه جميل راتب، في فيلم "أنا الشرق" عام 1956، وشارك في العمل النجمة الفرنسية كولد جيدار، وحسين رياض، وجورج أبيض، وسعد أردش، وتوفيق الدقن.

وسافر جميل راتب بعد هذا الفيلم إلى فرنسا، وشارك في أعمال فرنسية وتونسية، وعاد عام 1975 إلى مصر، وهو في الخمسين من عمره، حيث التقطه المخرجون المصريون كوجه مناسب لتقديم أدوار الشر المختلفة.

2- صلاح أبو سيف

كان أول المخرجين الذين تعاملوا مع جميل راتب بعد عودته من فرنسا، وأدى راتب معه أدوار شر، فقدمه في فيلم "الكداب" في دور رئيس مجلس إدارة فاسد في أحد القطاعات العامة المتخصصة في الغزل والنسيج.

3- كمال الشيخ

سار المخرج كمال الشيخ في فيلمه "على من نطلق الرصاص" على خطوات صلاح أبو سيف، فاستعان بجميل راتب في نفس العام ليقدم شخصية شبيهة بدوره في فيلم "الكداب" لكن هذه المرة مسئولاً بقطاع الإسكان.

4- محمد فاضل

من أكثر المخرجين الذين تعاملوا مع الوجه الشرير فقط للفنان جميل راتب، فشارك بشخصية "رشوان" في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978، و"الشرنوبي" رجل الأعمال الفاسد في فيلم "حب في الزنزانة" عام 1983، و"زهدي" في مسلسل "نجم الموسم عام 1977.

5- شريف عرفة

قدم "راتب" مع شريف عرفة شخصية الشرير في أكثر من فيلم، وهم: "الأقزام قادمون" عام 1986، و"الدرجة الثالثة" عام 1988، و"طيور الظلام" عام 1995، وهنا لعب دور وزير فاسد في الحكومة.

وخرج راتب عن خط الشرير الأنيق أو الموظف الفاسد مع بعض المخرجين الذين استعانوا ببعض الكوميديا في أداءه للشخصيات أو تقديمه في دور شعبي.

6- علي عبدالخالق

استعان عبدالخالق في فيلمه الشهير "الكيف" عام 1985 ليقدم شخصية "سليم بهظ" تاجر المخدرات الشعبي الذي يرتدي الجلباب ويدخن "الشيشة"، ويتكلم بطريقة شعبية متخليا عن البدلة وأناقة رجل الأعمال التي اعتاد تقديمها في أدوار كثيرة، وقدم مع عبدالخالق أيضاً دور الزوج الشعبي غليظ القلب في فيلم "بيت بلا حنان".

7- محمد صبحي

كان لمحمد صبحي -الممثل والمخرج المسرحي- دور في تقديم جميل راتب بنكهة مختلفة على الشاشة سواء في السينما أو التلفزيون.

وحقق جميل راتب شعبية كبيرة مع محمد صبحي سواء في مسلسل "رحلة المليون" بعبارته الشهيرة في العمل "بيع بيع"، أو في دور أبو الفضل والد ونيس في أجزاء مسلسل "يوميات ونيس".

كما شارك راتب في أعمال أخرى لمحمد صبحي مثل "علي بيه مظهر و40 حرامي" و"العبقري خمسة" و"راجل بسبع أرواح"

8- عاطف الطيب

أحد مخرجي مرحلة الواقعية السينمائية، وتعاون راتب معه في فيلم "البريء"، حيث قدمه الطيب في دور مختلف تماما عما اعتاد جميل راتب تقديمه في السابق، فجسد شخصية "دكتور علي خليفة" المناضل السياسي المعتقل، وجسد عبر حوارات قليلة له في الفيلم الفكر النضالي ضد الاستبداد والظلم، وله مشهد هام يجمعه مع محمود عبدالعزيز وهو يقيده في ذيل حصانه ويجره حتى الموت.