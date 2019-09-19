النمسا: 4 ملايين يورو زيادة في مساهمة فيينا بصندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لسوريا

قررت الوكالة النمساوية للتنمية زيادة مساهمة النمسا في صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لدعم سوريا، بمبلغ إضافي قدره 4 ملايين يورو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، أن مساهمة النمسا في المساعدات الإنسانية لسوريا في عام 2019 ارتفعت إلى 17.5 مليون يورو، لافتا إلى أن النمسا تعتبر ثالث أكبر مانح للصندوق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن (فيينا) مصممة على مساعدة لاجئي الصراع السوري والدول المضيفة لهم.. حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى فرص للعودة بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب في المنطقة، موضحا أن هذا هو السبب في أن النمسا تقدم مساهمة إضافية قدرها 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين المحليين.

ونقل البيان عن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، تأكيده أن رعاية اللاجئين في المنطقة هي الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة الناس كما تسهم بشكل كبير في تقليل تدفقات الهجرة.. مشيرا إلى أن الغرض من الصندوق التابع للاتحاد الأوروبي لصالح سوريا هو ضمان العمل الأوروبي الفعال والمشترك لتحقيق الاستقرار في بلدان المنطقة ومكافحة أسباب الهجرة.

يذكر أن صندوق الاتحاد الأوروبي - والذي تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو - يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للاجئين في الصراع السوري.