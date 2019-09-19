 الاتحاد المصري للـ«ميني فوتبول» يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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الاتحاد المصري للـ«ميني فوتبول» يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ

الاتحاد المصري للمينى فوتبول
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:59 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 2:59 م

تفقد وفد الاتحاد المصري للـ"ميني فوتبول" برئاسة أحمد سمير سليمان، رئيس اتحاد اللعبة، اليوم الخميس، ملاعب المدينة الرياضية بشرم الشيخ، بعد دعوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتنظيم البطولة العربية القادمة بشرم الشيخ.

وكان في استقبال الوفد على أنور الشناوي، المشرف على المدينة الرياضية، واللواء حسين رجب، مدير مركز التنمية الرياضية، وتفقد رئيس الاتحاد المصري ملاعب المدينة الرياضية، مشيدا بتجهيزات الملاعب.

كما التقى رئيس الاتحاد المصري المبنى فوتبول باللاعبين الناشئين بملاعب كرة القدم، وأدار مناقشة للتعريف بلعبة الميني فوتبول، معلنا أنه سيجري دراسة تنظيم بطولات ومنافسات في مدينة شرم الشيخ، لكونها تحتوى على إمكانيات هائلة وفنادق على أعلى مستوى، علاوة على جمال الطبيعة والطقس المعتدل.


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