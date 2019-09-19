 وزير الخارجية الإيراني: أي ضربة لإيران ستعني «حربا شاملة» - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني: أي ضربة لإيران ستعني «حربا شاملة»

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 1:54 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 1:54 م

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن أي ضربة عسكرية سعودية أو أمريكية لإيران ستعني اندلاع "حرب شاملة".

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