وزير الخارجية الإيراني: أي ضربة لإيران ستعني «حربا شاملة»

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حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن أي ضربة عسكرية سعودية أو أمريكية لإيران ستعني اندلاع "حرب شاملة".