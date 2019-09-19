تراجع النمسا في مؤشر التقدم الاجتماعي من المركز الـ13 إلى الـ20

أكد تقرير دولي أن النمسا تراجعت في مؤشر التقدم الاجتماعي مقارنة بالدول الأخرى، على الرغم من أنها مازالت من الدول ذات المستوى الاجتماعي المرتفع.

وقال التقرير - الذي أعلنه اليوم الخميس بيرنهارد جروهز، الرئيس التنفيذي لشركة "أوستريا دلويت " وتم اعداده بالتعاون مع منظمات اجتماعية غير حكومية - إن مؤشرات التقدم الاجتماعي لعام 2019 مقلقة، لافتا إلى أن النمسا كانت قبل ثلاث سنوات في المركز الـ13 وتراجعت حاليا إلى الـ20 وذلك ضمن 149 دولة .

وذكر التقرير، أن النمسا مازالت تتمتع بأداء جيد في تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير الإسكان منخفض التكلفة والأمن ووفرة مياه الشرب النقية.. مشيرا إلى أنها أقل تطوراً في أساسيات الرفاهية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن الدول التي احتلت المراكز الأولى في التقدم الاجتماعي هي الدول الاسكندنافية وسويسرا.