ساري يعترف بتراخي فريقه في نهاية المباراة أمام أتلتيكو

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قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه كان يشعر بجوار الملعب أن مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني كانت "تحت السيطرة" ولكن فريقه عانى في نهاية المباراة بعدما تراخى اللاعبون لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2 .

وكان يوفنتوس متقدما بهدفين نظيفين تقدم بهما في الشوط الثاني ولكن أتلتيكو انتزع التعادل علما بأن الهدف الثاني لأتلتيكو جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح ساري : "كانت لدي قناعة تامة بأن المباراة تحت السيطرة لأن فريقي لديه شخصية وقدم مباراة جيدة ولكن انتابني شعور بالغضب لأنه أهدر الفوز في نهاية المباراة. قدمنا أداء أفضل في المباريات الماضية وأعتقد أننا كنا نستطيع إنهاء المباراة بدون مشاكل".

وأضاف : "كان مهما أن نفوز بهذه المباراة لنصبح في ظروف مثالية ووضع أفضل كثيرا في صراع التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) . لعبنا بشكل بطيء وغير مباشر فأهدرنا الفوز".

وأشار إلى أن هذه المباراة أظهرت لفريقه ضرورة إيجاد حلول في بعض الأوقات واللعب بشكل أسرع وأكثر قوة.