التخطيط: «برنامج تدريب المدربين175 بالإمارات يهدف لصقل إمكانات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري إن "برنامج تدريب المدربين" -والمقرر انعقاده بالإمارات في الفترة بين 21 إلى 27 سبتمبر الجاري- يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات.

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات المختلفة متضمنه الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت لبيب -في بيان لوزارة التخطيط اليوم الخميس، حول اجتماعها مع ممثلي الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين بدولة الإمارات- أن التدريب يهدف في الأساس إلي رفع كفاءة ومهارة المتدربين المرشحين له، إلى جانب التعرف على الإطار العام وآليات تطوير الخدمات الحكومية، وماهية القنوات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى آلية تحقيق رضا المواطنين فيما يخص تطوير الخدمات.

ولفتت إلى أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري بالتركيز على محور بناء القدرات كمحور رئيس لها، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى كلٍ في مجال تخصصه.

وأوضحت لبيب أن المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقًا لآليات ومعايير اختيار وتقييم على قدرٍ عالٍ من الشفافية للمشاركين بالبرنامج التدريبي بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات" والذي استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات تدريبية، بواقع 50 متدربًا لكل مجموعة والذي نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي دولة الإمارات.