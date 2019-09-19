 مقتل 2 من أفراد الروهينجا في اشتباك مع شرطة بنجلاديش - بوابة الشروق
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مقتل 2 من أفراد الروهينجا في اشتباك مع شرطة بنجلاديش

د ب ا
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:29 ص

أعلنت الشرطة اليوم الخميس، أن 2 من أفراد الروهينجا ومواطن بنجلاديشي، يعتقد أنه من تجار المخدرات، قتلوا في اشتباكات مع قوات الشرطة بالقرب من مخيم للاجئين في جنوب شرق بنجلاديش.

وقال براديب كومار داس، أحد رجال الشرطة، إن الاشتباك وقع صباح اليوم عندما اصطحبت الشرطة ثلاثة أشخاص، تم اعتقالهم أمس الأربعاء، لموقع في منطقة تيكناف، حيث اعترفوا أنهم يقومون بتخزين الأسلحة والمخدرات.

واندلع الاشتباك لدى اقتراب الشرطة من الموقع. وأطلق الأعضاء الأخرون بالعصابة النار على الشرطة، وقام رجال الشرطة بالرد بإطلاق الرصاص الحي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بحسب ما قاله كومار داس.

وأشار داس إلى أن اثنين من القتلى من أفراد الروهينجا المسلمين الذين يعيشون في مخيم بالوخالي للاجئين، مضيفا أن 4 من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباك.

يشار إلى أن بنجلاديش تستضيف أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات للاجئين بمنطقة كوكس بازار بجنوب شرق البلاد، عقب فرارهم من الاضطهاد في ميانمار.

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