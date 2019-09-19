العفو الدولية تحذر من أعمال عنف تعسفية للشرطة في هونج كونج







اتهمت منظمة العفو الدولية شرطة هونج كونج اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) بالاستخدام المفرط للقوة خلال اعتقال محتجين خلال مظاهرات مناهضة للحكومة، في ظل وجود دليل واضح على أعمال "تعذيب وسوء معاملة" في عدد من الحالات.

وقال نيكولاس بيكيلين، مدير مكتب المنظمة في شرق آسيا، في تقرير جديد إن "رد فعل شرطة هونج كونج العنيف من أجل السيطرة على الحشود في الشوارع جرى بثه حيا على الهواء مباشرة ليراه العالم".

وأضاف: "ليس هناك مجال للشك" في أن "قوات الأمن في هونج كونج انخرطت في نمط مزعج من التكتيكات المتهورة وغير القانونية ضد الناس خلال الاحتجاجات".

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها وجدت في مقابلات مع 21 من المحتجين الذين تم اعتقالهم، أن العديد منهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة بالهراوات قبل القبض عليهم وأثنائه. كما تعرض بعضهم للضرب بعدما تم احتجازهم.

ومن الإصابات التي تمت جراء ذلك، أسنان مهشمة وكسور في الأذرع وجروح تطلبت من 85 في المئة ممن أجريت معهم مقابلات تلقي العلاج بالمستشفى.

وتم إلقاء القبض على حوالي 1400 شخص منذ الاحتجاجات التي انطلقت في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم مواطنين من هونج كونج إلى البر الرئيسي (الصين).

ورغم أن الزعيمة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، سحبت رسميا مشروع القانون، يتواصل الغضب ضد عنف الشرطة مع دعوة المحتجين إلى أجراء تحقيق مستقل يقوده قاض.

وقالت لام إنه ستتم مراجعة أساليب الشرطة عبر مجلس شكاوى الشرطة المستقل.