بونوتشي عقب التعادل أمام أتلتيكو: لا يمكن أن نستقبل أهدافًا كهذه

أعرب المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس، عن حزنه الشديد لتعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما كان متقدما بهدفين دون رد.

ونجح أتلتيكو مدريد في التعادل مع يوفنتوس في الدقائق الأخيرة 2-2 بعدما كان متأخرا بفارق هدفين، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي عقب اللقاء، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: وقال بونوتشي في تصريحاته لـ "سكاي سبورت إيطاليا": "في الشوط الأول، كان أتلتيكو يضغط كثيرًا وكنا بطيئين في تحريك الكرة، لكن عندما قمنا بتسريع التمريرات وصلنا إلى منطقة الجزاء".

وأضاف: "من المؤسف أن نستقبل هدفين، كنا نلعب بأداء رائع، لكن يجب أن نكون أكثر تركيزًا، لأن هذا قد حدث عدة مرات الآن".

وشدد بونوتشي: "الجميع يجب أن يكون أكثر تركيزًا، لا يمكن لفريق مثلنا الاستمرار في استقبال هذه النوعية من الأهداف".

وواصل قائد يوفنتوس: "أمام نابولي حدث الأمر ذاته بالكالتشيو لكن نجحنا في الفوز بنهاية المباراة وحصلنا على النقاط الثلاث، اليوم للأسف خسرنا نقطتين وهذا مؤلم".

وأردف بونوتشي: "إنها علامة على التقدم مقارنة بالموسم الماضي الذي تغلب فيه يوفنتوس على الأتليتي في واندا متروبوليتانو لفترات طويلة وسجل هدفين".

وأستطرد: "لقد كان مستوى ثقتنا مرتفعًا، وتسببنا في العديد من المشكلات لأتلتيكو مدريد، ومن المؤسف أن تسديدة كريستيانو رونالدو لم تسفر عن هدف".

سُئل بونوتشي عن بعض لحظات الغضب بين كوادرادو وزملائه بعد صافرة النهاية، وأتم تصريحاته موضحًا: "كنا جائعين لتحقيق الفوز، لذلك كان هناك توتر في صافرة النهاية، يجب على الجميع تحمل المسؤولية عن الأهداف التي استقبلناها وعلينا حل خلافتنا خلف الأبواب المغلقة".